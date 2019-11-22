РИАМО - 22 ноя. В Подмосковье утвердили состав обновленной Архкомиссии Градостроительного совета Московской области, в которую вошли известные российские архитекторы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«Совещательный орган при Градостроительном совете Московской области – Архитектурная комиссия – регулярно собирается с целью обсуждения архитектурных и градостроительных проектов, планируемых к реализации на территории Подмосковья», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что с 2014 года Мособлархитектура провела 252 заседания, рассмотрев в общей сложности 2,98 тысячи объектов. Только за 2019 год эксперты рабочей группы Архкомиссии вынесли заключения и рекомендации по объектам общей площадью порядка 4,5 миллиона квадратных метров.

Совместная работа экспертов Архитектурной комиссии и архитекторов позволяет комплексно проанализировать объекты с точки зрения архитектурного и художественного облика, сохранения природной и исторической уникальности территорий, применения при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов новых технологий.

«Главная цель Архитектурной комиссии состоит в повышении профессионального качества реализуемых проектных решений. В актуализированный состав Архкомиссии входят академики архитектуры, руководители профессиональных союзов, заслуженные архитекторы, чьи компетенции очень ценны в решении сложнейших градостроительных задач», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По ее словам, на заседаниях члены комиссии всесторонне обсуждают проект, высказывают разные мнения, что дает автору уникальную возможность по-другому посмотреть на свою работу.

Председателем Архкомиссии комиссии является председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко. Сопредседателями стали первый заместитель председателя комитета, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина и заместитель председателя комитета Юрий Новоселов.