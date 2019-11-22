РИАМО - 22 ноя. Подмосковный филиал «Почты России» стал участником экскурсионного проекта в Коломне, теперь жители и гости города могут покататься на почтовом трамвае, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Почтовый трамвай, конечной остановкой которого является центральное почтовое отделение с индексом 140400, не просто доставляет коломчан и туристов из точки А в точку Б, но и совершает историческое путешествие к истокам города и создания в нем почтового двора», - отмечается в материале.

Во время путешествия жители и гости Коломны могут насладиться видами города и услышать интересные факты и легенды, а затем изучить фигурки почтальонов и проследить, как менялась их форма на протяжении столетий.

Частью экскурсий является и мастер-класс по оформлению открыток и писем, после которого экскурсанты отправляются в почтовое отделение, где могут самостоятельно поставить оттиск штемпеля на марку и опустить свое послание в специальный почтовый ящик.

Уездная почта в Коломне открылась 1 февраля (по старому стилю) 1870 года. В то время значение почтовой службы в городе было настолько велико, что в 1917 году улица, на которой находилось почтовое управление, получила название Почтовой.