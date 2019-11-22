РИАМО - 22 ноя. С приходом морозной погоды в Московском зоопарке состоялось переселение пеликанов из экспозиции «Болото» в зимнюю резиденцию - павильон «Птицы и бабочки», сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

«Пятеро розовых пеликанов и десять кудрявых во главе со всеобщим любимцем Матвеем чинно проследовали по специально сделанному для них коридору в павильон. Специалисты только наблюдали за процессией и направляли пеликанов», - говорится в сообщении.

В теплом павильоне птицы пробудут до весны, пока не растает лед на водоеме. В природе в холодный период года пеликаны обыкновенно мигрируют на юг, чтобы не оставаться на замерзающих водоемах, где они не могут охотиться.

Вместе с группой пеликанов сезонную «миграцию» совершили и двое больших бакланов, хотя обычно эти птицы отправляются на зимовку несколько позднее. Сейчас на «Болоте» осталось пятеро больших бакланов, они отправятся в теплый вольер через пару дней. После переезда бакланы, скорее всего, приступят к брачному периоду – начнут активно собирать материал для гнезд.