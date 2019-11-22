РИАМО - 22 ноя. В рамках государственного земельного надзора по использованию и охране земель в 2020 году в Подмосковье будут проверяться земельные участки во всех округах на соответствие требованиям земельного законодательства, так, планируется свыше 50 проверок в отношении граждан и юрлиц, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«На 2020 год запланировано 36 проверок в отношении граждан и 20 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, намечены три плановые проверки муниципалитетов Московской области — администраций городских округов Люберцы, Серпухов и Красногорск», — говорится в сообщении.

В случае выявления правонарушения составляется акт проверки, выносится предписание об устранении выявленного нарушения с установлением срока. При невыполнении предписания в срок налагается штраф в 10 тысяч рублей – для граждан, 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

Посмотреть план проверок можно на сайте Росреестра>>

В представленных на официальном сайте Росреестра планах проверок нет персональных данных правообладателей – только адреса и кадастровые номера земельных участков. В графе напротив каждого указана дата проверки.

За десять месяцев 2019 года государственными инспекторами Московской области по использованию и охране земель проведено 765 проверок и 1881 административное обследование земельных участков, в ходе которых выявлено 3738 нарушений земельного законодательства и наложено 69,3 миллиона рублей штрафов.