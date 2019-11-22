РИАМО - 22 ноя. Власти Московской области планируют увеличить объем строительства тротуаров вдоль дорог регионального значения до 250 километров в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В этом году построили 235 километров тротуаров шириной не менее 1,5 метров.

«В следующем году, кроме увеличения объема строительства тротуаров, мы планируем отремонтировать более 1,7 тысячи дорог протяженностью свыше 2,1 тысячи километров, порядка 1,3 тысячи из них – муниципальные, а также свыше 100 территорий медицинских учреждений, – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Кроме этого, он отметил рост числа вводимых в эксплуатацию объектов дорожной сети в два раза по сравнению с прошлым годом. В частности, в 2018 году таких объектов было 10, в этом году уже 22; среди них – Западный объезд Сергиева Посада, транспортная развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, путепроводы в Реутове и Балашихе.

Также в этом году в Подмосковье отремонтировали более 2,1 тысячи дорог длиной свыше 2,4 тысячи километров. В регионе есть муниципалитеты, у которых высокий процент дорог находится в нормативном состоянии: в Звездном городке – 100%, в Клину, Рузском округе и Протвине – 90% дорог, в Рошале – 80%.