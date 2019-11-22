РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. Вопросы доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения обсудили на заседании координационного совета по делам инвалидов в подмосковном Домодедове, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации горокруга.

Мероприятие прошло 21 ноября.

«Заседание координационного совета по делам инвалидов при правительстве Московской области провели вчера в Домодедове. В мероприятии принял участие глава округа Александр Двойных. Рассмотрели вопросы доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения», – говорится в сообщении.

Также представители региональных ведомств и организаций инвалидов ознакомились с маршрутоориентированным подходом для людей с ограниченными возможностями здоровья в Домодедове.