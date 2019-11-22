РИАМО – 22 ноя. Процесс сертификации и тестирования аттракционов заканчивается в парке «Остров Мечты» на проспекте Андропова в Москве, безопасность оценили немецкие эксперты, сообщает kp.ru.

«Остров Мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме Москвы. Объект будет состоять из восьми тематических зон. Покататься на аттракционах можно будет уже в декабре этого года. Ориентировочно билет будет стоить 3 тысячи рублей.

«Оборудование проходит двойную проверку на соответствие нормам безопасности: по европейским и российским стандартам», - говорится в материале.

Безопасность аттракционов на «Острове Мечты» оценивали специалисты, которые несут ответственность в парках Диснейленд в США, Франции и Гонконге.

Для того, чтобы оценить работу аттракциона применяются полиэтиленовые водоналивные манекены. Однако на некоторых аттракционах используются манекены с датчиками человеческого давления, чтобы показать на сколько влияет ускорение на позвоночник или шею.

Немецкие специалисты подтвердили безопасность аттракциона, теперь организаторам необходимо получить талон-допуск ГосТехНадзора на эксплуатацию в течение года, потом будет нужна очередная проверка.