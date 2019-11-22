РИАМО – 22 ноя. Аспирант экономического факультета МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна седьмого этажа общежития университета и разбился насмерть, сообщает kp.ru.

По словам очевидцев, Николаенко бегал по этажу и просил о помощи.

«Соседи по комнатам вызвали полицию. Сотрудники попытались утихомирить молодого человека, но он вырвался и выпал в окно. Предположительно, был в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении. Как рассказали друзья Николаенко, он видел смысл жизни в науке, но его идеи отвергали.

Молодой человек закончил факультет экономических наук Высшей школы экономики, затем учился в магистратуре МИЭФ. После этого Николаенко поступил в аспирантуру, где долго не мог защитить кандидатскую диссертацию. Он написал работу про модель исчезновения пузыря на финансовом рынке.

«Преподаватели не одобряли эту тему. Его идеи просто не понимали. Диссертация уже была написана, а он не мог ее защитить два года. И вот он работал на кафедре. Как-то мы ехали в метро с ним, я спросил, почему он не пойдет работать в какую-нибудь крутую финансовую компанию. В плане оплаты труда это же смешно сравнивать с работой преподавателем», — рассказал друг погибшего.

Николаенко не удалось закончить аспирантуру в Высшей школе экономики, и тогда он перешел в МГУ.