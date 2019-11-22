Считается, что работа в Росгвардии – исключительно мужское дело, но это не так. Яркий пример тому – 36-летняя Юлия Григорович, старший юрисконсульт подмосковного главка Росгвардии и одна из победительниц регионального этапа конкурса «Краса Росгвардии». О своей службе, отношениях с коллегами и секретах привлекательности Юлия рассказала корреспонденту РИАМО.

– Юлия, что привело вас в правоохранительные органы?

– Мой папа – военный: в 80-х он проходил службу в немецком городе Магдебург, где я и родилась. Правда, прожила там всего год. После этого наша семья переехала в подмосковный Солнечногорск, где прошло мое детство. А сейчас я живу в Москве.

В «силовой» сфере я уже 19 лет. Сразу после школы поступила в Московский университет МВД России, где училась по специальности «юриспруденция». Учеба меня привлекла – пришло понимание, что знание законов позволяет защитить не только свои интересы, но и права других людей. После университета я поступила в адъюнктуру, где защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата юридических наук.

Знания, которые я получила за годы учебы, очень помогают в работе. Практически всю службу я занимаюсь правовой деятельностью. Долгое время служила юрисконсультом в Главном управлении МВД России по Московской области. А в Росгвардии я с самого ее основания в 2016 году.

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– Коллектив любой силовой структуры в основном, мужской. Каково это – работать среди мужчин? В чем плюсы и минусы?

– Как ни странно, несмотря на то, что в Главном управлении мужчин, действительно, больше, у нас в юридическом подразделении нет ни одного представителя сильного пола – у нас чисто женский коллектив. Мужчины в нашем управлении отзывчивые и смелые. Всегда помогут и придут на выручку.

– Есть ли у вас звание?

– Да, у меня есть специальное звание – подполковник полиции. Моя основная задача – представлять интересы Главного управления в различных судах. Также я провожу правовые экспертизы документов, веду нормотворческую деятельность. Работа очень ответственная, требует максимальной педантичности и постоянного совершенствования своих профессиональных знаний.

Несмотря на то, что задачи кажутся гражданскими, я все же человек в погонах. И конечно, наравне с другими структурными подразделениями, на нас возложены служебные обязанности, мы сдаем нормативы по физической и огневой подготовке, а также по другим служебным дисциплинам.

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– Предусматривает ли ваша должность ношение оружия?

– Да, конечно, за мной закреплено служебное оружие – пистолет Макарова. На протяжении всей службы я посещаю занятия по огневой подготовке, поэтому приобретенные навыки стрельбы стали частью работы.

Стреляю хорошо, но своего личного оружия не имею.

– Сложно ли следить за собой на столь серьезной работе? Есть ли у вас какие-то секреты красоты?

– Секрет один и очень простой: правильный образ жизни. Это спорт, хороший сон, здоровое питание, ну и, конечно, отличное настроение. Уверена, что без позитивного отношения к жизни быть по-настоящему привлекательным для окружающих нельзя.

– Как относится к вашей службе в Росгвардии семья?

– Моя семья гордится моим выбором, к служебным трудностям относится с пониманием. У меня есть дочь. Ей 10 лет. Она достаточно творческая личность, думаю, что вряд ли свяжет свою жизнь с силовыми структурами. Но выбор остается за ней, и я его всегда поддержу.

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– Как решили поучаствовать в конкурсе «Краса Росгвардии»?

– Меня пригласили поучаствовать коллеги. Для конкурса я приняла участие в фотосессии – это была моя личная инициатива. Вообще, за 19 лет у меня не было ни одной профессиональной фотографии, где я в форме. Так что этот конкурс послужил поводом для исполнения давней мечты.

– Вас признали одной из самых красивых девушек Росгвардии Подмосковья. Как ваши ощущения после конкурса?

– До «Красы Росгвардии» участие в конкурсах красоты мне никогда не доводилось принимать, так что это стало для меня первым опытом. Вообще, я считаю, что красота – это дар, данный нам от природы. Показывать ее, безусловно, нужно. Кроме того, комплименты получать всегда приятно.