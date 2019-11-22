РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. На племенном заводе «Повадино» в Домодедове отменили ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Карантин по лейкозу крупного рогатого скота хозяйства «Повадино» отменен. Два раза подряд с интервалом в 3 месяца был получен отрицательный результат по данному заболеванию. Потребовалось много лет непрерывной, планомерной и напряженной работы специалистами ветеринарной станции по городскому округу Домодедово и Подольск ГБУВ МО «Территориального ветеринарного управления №5» и племзавода для ликвидации заболевания», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Племзавод был основан в 1963 году. За время его хозяйственной деятельности поголовье рогатого скота увеличилось с 4,8 тысяч до 5,6 тысяч голов; поголовье коров увеличилось с 2,3 тысяч до 2,7 тысяч голов. Общая пллощадь пахотных земель сегодня составляет 8,5 тысяч гектаров.

«При ликвидации заболевания лейкоза крупного рогатого скота поголовье животных на племзаводе не сократилось. При этом пополнение стада велось за счет введения нетелей собственного разведения. Также для ускорения полного оздоровления стада от лейкоза использовался метод ранней диагностики лейкоза, что позволяет разделить телят на инфицированных и здоровых в возрасте от 15 дней до 6 месяцев и уберечь здоровых телят от заражения», – подчеркнул Разин.

Среднегодовой валовый надой предприятия составляет около 20 тысяч тонн литров; надой на одну фуражную корову – 7 150 литров в год.

«На племзаводе постоянно ведется работа по повышению генетического потенциала дойного стада путем индивидуального закрепления высококлассных быков-производителей класса «Элита рекорд» за каждой коровой и молодняком крупного рогатого скота. В результате этой работы повышается продуктивность, увеличивается процент жира и содержания белка в молоке», - отметил министр.

Он также добавил, что высокие производственные показатели племзавода «Повадино» отмечены благодарностями администрации городского округа Домодедово, губернатора Московской области, почетными грамотами Минсельхоза Подмосковья, а также наградами и дипломами выставки «Звезды Подмосковья» с 2001 по 2008 годы.