РИАМО - 22 ноя. Из-за похолодания в Москве повысили температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, сообщается на странице МОЭК в Facebook.

«Сейчас в магистральных сетях она (температура – ред.) составляет 102-104 градуса, а объем циркулирующего теплоносителя увеличен до 300-310 тысяч кубометров», - говорится в сообщении.

Корректировка параметров сети началась во второй половине дня 21 ноября. До этого температура в сетях составляла 75-77 градусов, а объем циркуляции - 250 тысяч кубометров в час.

Это первое серьезное похолодание в нынешнем осенне-зимнем сезоне, поэтому специалисты МОЭК начали контролировать балансировку системы теплоснабжения.

Если в квартире недостаточно теплые батареи, то жильцам следует обратиться в свою управляющую компанию, которая должна настроить внутридомовую систему отопления. В случае необходимости можно обратиться в контакт-центр МОЭК по телефону: 8 (495) 539-59-59 или на портал online.moek.ru.