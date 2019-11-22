РИАМО - 22 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу поздравил женщин Подмосковья с Днем матери и вручил награды в честь грядущего праздника, передает корреспондент РИАМО.

«Я хочу отдельно отметить победительниц конкурса «Мама Подмосковья», замечательные женщины, которые не только заботятся о своих малышах, но и растут профессионально, творчески, создают уют, своим примером вдохновляют других мам. Мы собрались в преддверии очень доброго праздника для каждого из нас», - сказал Воробьев.

Он рассказал про особую поддержку многодетных семей, число которых увеличивается ежегодно.

«Огромное уважение, конечно, вызывают многодетные мамы. У нас есть различные программы поддержки, особое внимание мы уделяем многодетным семьям. Тем более, что в Подмосковье каждый год количество многодетных семей увеличивается на 10-12 тысяч. У нас в 2013 году было 37 тысяч, сейчас уже 80 тысяч. В прошлом году было 67 тысяч многодетных семей. Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше людей в Подмосковье чувствовали уверенность, стабильность», - подчеркнул губернатор.

Также глава региона вручил женщинам награды «Материнская слава», а также ордена преподобного Сергия Радонежского.

Кроме этого, женщины получили награды в номинациях «Самая активная мама», «Мама - фоторепортер», «Мама с безграничными возможностями» и других.

В России праздник День матери учрежден в 1998 году. В соответствии с указом президента России он отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.