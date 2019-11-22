РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. Высокотехнологичное медицинское оборудование поступит в новую поликлинику в микрорайоне 25 Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершается строительство поликлинического учреждения для взрослых и детей в микрорайоне 25 городского округа Мытищи. В настоящее время реализуется программа закупки высокотехнологичного медицинского оборудования. Услугами учреждения смогут пользоваться как дети, так и взрослые. Мощность новой поликлиники составит 520 посещений в смену», – говорится в сообщении.

В рамках заключенных контрактов в поликлинику поступят системы КТ, МРТ, УЗИ, оборудование для клинической лаборатории, стоматологические установки, оборудование для отделений реабилитации и функциональной диагностики, иные медицинские изделия, включая специальное программное обеспечение. Это позволит проводить полный цикл обследования в поликлинике по месту жительства.

«В настоящее время на объекте ведется внутренняя отделка помещений, монтаж лифтов и наружных сетей. До конца текущего года (2019 года – ред.) планируется оснастить объект всем необходимым оборудованием, провести пуско-наладочные работы», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Общая площадь объекта свыше 11 тысяч квадратных метров. Новое учреждение здравоохранения возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.