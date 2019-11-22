РИАМО - 22 ноя. На юго-западном участке Большой кольцевой линии московского метро завершилась проходка левого перегонного тоннеля от станции «Проспект Вернадского» до станции «Улица Новаторов», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«ТПМК «Полина» возвел тоннель длиной 1208 метров под действующей станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии метро и Ленинским проспектом. Ранее этот шестиметровый щит построил правый перегон между «Проспектом Вернадского» и «Мичуринским проспектом», - сказал генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций московского метро АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Он отметил, что в настоящий момент на трех станциях юго-западного участка БКЛ выполняются монолитные и гидроизоляционные работы, в скором времени начнется монтаж инженерных систем.

Также Газизуллин сообщил о завершении проходки всех тоннелей на участке от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского».

«На текущий период на юго-западном участке Большого кольца метро полностью готов перегон от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского». На участке от «Аминьевского шоссе» до переходной камеры завершается строительство тупикового тоннеля, проходку которого ведет ТПМК «Евгения», - добавил Газизуллин.

Строительство станций «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе» на юго-западном участке БКЛ, а также проходку перегонных тоннелей на этом участке осуществляет китайская корпорация CRCC. Кроме того, китайские специалисты будут привлечены к проходке двухпутного тоннеля на восточном участке Большой кольцевой линии с помощью десятиметрового ТПМК «Победа».

Всего в первом квартале 2020 года на строительстве Большого кольца метро будут одновременно работать три щита диаметром 10 метров и порядка 14 шестиметровых щитов.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно.