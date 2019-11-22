РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В подмосковных Люберцах идет строительство пристройки на 200 мест к кадетской школе, ее планируют ввести в эксплуатацию 1 сентября 2020 года, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В пятницу он проверил ход строительства пристройки к Кадетской школе.

«Кадетская школа рассчитана на 850 человек. Сегодня здесь учатся более 1 тысячи человек, мы прогнозируем, что будет еще больше, и, чтобы не было второй смены, принято решение о строительстве пристройки-блока начальных классов на 200 человек. Мы ставим задачу, что этот блок должен к 1 сентября 2020 года быть готов и работать», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что проект уже разработан и проведены необходимые экспертные работы. Ружицкий отметил, что Люберцы вошли в программу, согласной которой порядка 90% финансирования будет идти из регионального бюджета.

«Стоимость (возведения – ред.) этой пристройки – порядка 320 миллионов рублей. Стройка в разгаре. Планируется, что в феврале основные строительные работы завершим. Дальше пойдут общие работы, потом отделка», – отметил Ружицкий.