РИАМО - 22 ноя. Пассажиры активировали уже более 2 миллионов транспортных карт «Тройка» для бесплатной пересадки и оплаты проезда на Московских центральных диаметрах, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Программа по активации карты «Тройка» была запущена 20 ноября. С момента старта было активировано более 2 миллионов карт. Активация необходима для получения пассажирами бесплатной пересадки на метро и Московское центральное кольцо, а также для оплаты проезда на диаметрах», - говорится в сообщении.

Для активации «Тройки» можно обратиться в любую кассу метрополитена. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в билетных автоматах на станциях подземки. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.

Бесплатная пересадка с МЦД на метро действует в течение 90 минут с момента первой валидации. Если же пассажир едет из «Дальней» зоны диаметров, то система автоматически рассчитает время в пути по его маршруту до первой станции диаметров и отсчет 90 минут начнется от времени прибытия на первую станцию МЦД.

Официальный запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина.

Протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, МЦД-2 — 80 километров. На двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

Ожидается, что ежедневный пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в год. В день запуска поезда МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более 500 тысяч пассажиров.

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