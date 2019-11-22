РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В подмосковном Подольске ведется проектирование крупного производственно-складского комплекса гидроизоляционных строительных материалов, выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), после запуска в 2021 году там создадут более 150 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В городском округе Подольск на базе выданного ГПЗУ уже ведется проектирование крупного производственно-складского комплекса площадью порядка 15 тысяч квадратных метров. По планам инвестора ООО «Аквабарьер» производство гидроизоляционных строительных материалов должно быть реализовано на территории технопарка «Коледино» в 2021 году. В рамках проекта запланировано создание более 150 новых рабочих мест. Проектирование и строительство будущего объекта выполняет компания «UP Group», – говорится в сообщении.

Задача по обеспечению жителей Московской области местами приложения труда в шаговой доступности от дома является одной из ключевых для градостроительного блока региона. С целью оптимизации сроков выхода инвесторов на стройку в Подмосковье непрерывно продолжается масштабная работа по цифровизации всех услуг в сфере граддеятельности.

«За прошедшую неделю в Московской области для целей проектирования выдано более 500 градостроительных планов земельных участков, из которых 30% – под объекты нежилого назначения. В долгосрочной перспективе на зарезервированных под такие объекты территориях может появиться порядка 6 тысяч новых рабочих мест», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ за указанный период стали городские округа: Раменский, Солнечногорск и Балашиха. Из ГПЗУ, выданных для целей проектирования объектов нежилого назначения, порядка 30% приходится на торговлю и склады, вторые по популярности – административные и социальные объекты.

Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков была оцифрована подмосковными властями одной из первых и доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг (РПГУ Московской области) с 2017 года, в дополнение к ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.