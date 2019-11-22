РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. Производство по изготовлению колбасных изделий планируют запустить в городском округе Мытищи в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества Подмосковья.

«Земельный участок площадью 1 гектар в Мытищах предоставлен крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Еремино поле» в аренду для реализации производства колбасных изделий «Фермерские колбасы Подмосковья» с применением современных технологий. На переданном участке будет построен комплекс, который планируют запустить в 2021 году. Инвестиции в проект составят 70 миллионов рублей», – добавляется в сообщении.

Реализация проекта позволит обеспечить жителей Подмосковья колбасными изделиями высокого качества и даст возможность трудоустроить 40 жителей округа. За время реализации проекта поступления в бюджеты всех уровней превысят 905 миллионов рублей, что благоприятно скажется на развитии региона и экономике городского округа Мытищи.

КФХ «Еремино поле» с 1996 года ведет производство колбас в селе Петровское городского округа Щелково. Началось оно в колбасном цехе «Петровское-7» с создания варено-копченых колбас, сарделек и сосисок. Со временем производство расширилось, и сейчас фермеры поставляют свою продукцию в такие крупные сети, как «Азбука вкуса», «УТКОНОС», «ТВОЙ ДОМ», «Семеновский», «Окей», «Фреш Маркет» и другие.