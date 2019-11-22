РИАМО - 22 ноя. В столице подготовят проект планировки территории набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка, Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла соответствующее решение, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Ориентировочная площадь проекта планировки территории составит 14,5 гектаров», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она также уточнила, что разработку будут вести за счет средств бюджета города. По ее словам, новая прогулочная набережная станет естественным продолжением зеленого маршрута от парка «Братеевская пойма» до Каскадного парка, который был создан на правом берегу Москвы-реки.

Окончательные границы и планировочные решения набережной определят в ходе разработки проекта планировки.