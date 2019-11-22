РИАМО – 22 ноя. В преддверии Дня матери спрос на услуги сервисов, предлагающих доставку цветов, традиционно вырос, именно фирмы, которые предлагают выбрать понравившуюся композицию из каталога, а затем оперативно привезти ее по указанному адресу, постепенно вытесняют с рынка классические цветочные бутики, говорится в сообщении пресс-службы компании Flowwow.

«Но и среди онлайн-сервисов выделяются свои лидеры. На пике потребительского спроса в этом году – необычные букеты, в которых кроме цветов можно найти сладости, мягкие игрушки и прочие аксессуары не из мира флоры», — говорится в сообщении.

В этом контексте заслуживают внимания эксклюзивные «съедобные» букеты, полностью выполненные, например, из ягод – клубники, ежевики, голубики. Есть композиции, в которых, кроме цветов, получательница найдет надпись с пожеланием, выполненную в том числе шоколадными буквами. Не меньшим спросом пользуются букеты, в которых, кроме роз и гербер, будет находиться мягкая игрушка или другой долговечный подарок.

Подобные композиции для любимых мам предлагает московская доставка цветов Flowwow.