РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В микрорайоне Зеленовский Подольска проходят аварийные работы после пожара в котельной, тепло в 17 многоквартирных домов и 10 общественных учреждений запустят в течение часа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В пятницу в 11:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, улица Большая Ивановская, 7А. В 11:42 пожар ликвидировали.

«В результате сгорел трансформатор и остановлена котельная. Котельную планируют запустить в работу в течение часа», – говорится в сообщении.

Котельная обслуживает 17 многоквартирных домов, в которых проживает около 3 700 жителей, а также три детских сада, школу, детскую поликлинику № 1, колледж имени Александра Никулина, ДК имени Карла Маркса, ГУ МВД, Подольский городской суд, Подольскую городскую прокуратуру.