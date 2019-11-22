РИАМО - 22 ноя. В Лыткарине детскому саду, возводимому в составе жилого комплекса «Лыткарино Хит», выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В декабре 2019 года учреждение будет передано в администрацию Лыткарина. Открытие детского сада, по предварительной информации, состоится в первом квартале 2020 года. В учреждении будет создано около 40 рабочих мест», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Детский сад рассчитан на 120 мест. Малышей будут принимать в пять групп — группу детей раннего возраста (от 1 до 3 лет), четыре группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).

Кроме основных помещений, в детсаду расположены бассейн, музыкальный и физкультурный залы, медицинский и пищевой блоки, кружковые и так далее.

Теплоснабжение нового дошкольного учреждения обеспечивается за счет котельной жилого дома. Преимуществом данного решения является независимость системы от центральных городских коммунальных служб.

Застройщиком выступило АО «ЮИТ Московский регион».