РИАМО - 22 ноя. Большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина пройдет 19 декабря, мероприятие начнется в 12:00, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На сайте Кремля открыта аккредитация журналистов на ежегодную большую пресс-конференцию президента России», - добавляется в материале.

Впервые большая пресс-конференция президента России состоялась 18 июля 2001 года в преддверии саммита «Большой восьмерки». Тогда Путину было задано 22 вопроса. В мероприятии приняли участие около 400 представителей СМИ.

В 2018 году пресс-конференция шла почти четыре часа, а аккредитованных журналистов было уже более 1,7 тысячи человек.