Новорязанское шоссе (автодорога М5 «Урал») идет от МКАД на юго-восток Московской области, в Коломну, Рязань и дальше на восток России, за что в народе его называют Китайка. Современное название шоссе утвердили 1986 году, чтобы его не путали с соседним Рязанским. По Новорязанке едут в Москву и обратно жители многих подмосковных городов – Лыткарина, Бронниц, Жуковского, Раменского и других, а еще пассажиры аэропорта Жуковский. Обозреватель РИАМО спросила у местных автомобилистов, какие участки дороги самые пробочные и аварийные, где стоят самые злобные камеры, и какая достопримечательность заставляет водителей улыбнуться.

ЖК, фуры и другие «враги» Новорязанки

Согласно статистике, по Новорязанскому шоссе ежедневно проезжает до 80 тысяч автомобилей в сутки. И без того загруженное шоссе с каждым годом нагружается все больше из-за новых ЖК и коттеджных поселков.

«Многоквартирные ЖК вдоль Новорязанки каждый год растут в геометрической прогрессии, ближе к Москве-реке и за ней – СНТ и коттеджные поселки. Поток увеличивает и коммерческий транспорт, вдоль дороги строится огромное количество логистических парков», – рассказывает 26-летний Дмитрий, создатель группы «Новорязанское шоссе M5» «ВКонтакте».

Телеведущая из Островцов Олеся отмечает, что после расширения трассы несколько лет назад движение немного улучшилось. Но активное жилищное строительство сделало свое дело.

«После строительства ЖК «Томилино-парк» – снова беспробудные пробки», – сетует автоледи.

Автолюбители недовольны, что магазины и торговые центры растут, как грибы, а строительство дороги за ними не успевает. «Я уже больше 20 лет езжу по Новорязанскому шоссе. Но за это время ничего не изменилось, только выросли по обе стороны магазины. А ведь это федеральная трасса, но с нее нет возможности съехать и припарковать машину в экстренном случае!» – жалуется старший менеджер Лидия.

Объехать пробки, которые начинаются прямо от МКАД, по ее словам, практически невозможно. При этом есть заброшенные дороги, которыми местные могли бы пользоваться и объезжать пробки.

«Есть одна богом забытая дорога через Лыткарино и Дзержинский, ее в народе называют «пьяная дорога», она в ужасном состоянии. А когда-то она была очень даже «трезвая». Отремонтируйте ее, это же разгрузит трассу!» – отмечает Лидия.

Правда, некоторые автолюбители довольны трассой. «Новорязанка до Луховиц и той же Рязани не вызывает у меня особых нареканий», - говорит сотрудник банка Алексей. По его мнению, спасает открытая в 2014 году эстакада в Котельниках, на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Генерала Кузнецова и маршала Полубоярова.

Транспортный коллапс на Волоколамском шоссе: два часа до метро в утренний час пик>>

Почему Октябрьский не объехать

сообщество «Новорязанское шоссе М5» в соцсети ВКонтакте, автор Jimmy Gustavo сообщество «Новорязанское шоссе М5» в соцсети ВКонтакте, автор Сергей Смирягин 1 из 2

Самое сложное «пробочное» место на Новорязанском шоссе – поселок Октябрьский, который продолжает активно застраиваться.

«Пробки собираются на подъезде к поселку со стороны Москвы и продолжаются на протяжении всего Октябрьского. А в сторону Москвы пробки собираются уже на подъезде к мосту через Москву-реку. Всему виной светофор в сторону города Жуковского и светофоры в самом Октябрьском», – рассказывает московский дачник Сергей, курсирующий по маршруту Москва – Бронницы.

Объезжать Октябрьский, уверяют водители, практически нет смысла. Три варианта, которые сейчас могут предложить навигаторы, грозят либо еще большей потерей времени, либо поломкой автомобиля.

«Объезд Октябрьского через город Лыткарино – это длинный путь, и не всегда можно выехать на Новорязанку без пробки. Есть вариант – по Быковскому шоссе, но там тоже движение затруднено. Еще можно в объезд через город Дзержинский вдоль Москвы-реки по старой разбитой дороге из бетонных плит. Но проезд там чреват проколами колес и поломкой машины в целом», – объясняет Сергей.

Поэтому тема номер один для автомобилистов – строительство объездной дороги в обход поселка Октябрьский и Островцов. Кстати, проект такой дороги (28-37 км Новорязанского шоссе) давно подготовлен, однако старт работ неоднократно откладывался из-за отсутствия финансирования.

Власти Подмосковья объявили о начале масштабной реконструкции шоссе в конце 2018 года. По словам автомобилистов, строительные работы на этом участке уже начались.

«Хочется надеяться на то, что строительство объездной дороги за поселком Октябрьский спасет от пробок, если только торговых центров не понастроят у дороги», - комментирует врач из деревни Ивановка Татьяна.

Платные дороги в Московском регионе: скорость или новые пробки>>

Слияние двух «Рязанок» и стояние на мосту

Пока строители только готовят коммуникации к масштабной реконструкции, водители продолжают стоять в утомительных пробках на Новорязанке. «Пробки в этом направлении часто бывают в «бутылочных горлышках», например, на сужении трассы в поселке Мирный, где сходятся две Рязанки (Рязанское и Новорязанское шоссе), как в сторону Москвы, так и в область. Бывают пробки и на съезде с Новоегорьевского шоссе в область», - рассказывает Дмитрий, создавший страничку автомобилистов Новорязанки в соцсетях.

Автолюбитель Вячеслав отмечает, что пробки образуются прямо при выезде из Москвы. «Пробки постоянно возникают в районе гипермаркета «Глобус» у метро «Котельники», объезда там не предусмотрено в связи с реконструкцией шоссе, потом пробка – около стройрынка в районе моста на Лыткарино, объезда там тоже нет», - рассказал автомобилист.

Пробки в поселках Мирный и злополучном Октябрьском – в топе рейтинга у водителей. «Пробки начинаются при слиянии дорог, в районе 22 км, следующая пробка – в Мирном, там все объезжают по новой развязке через ЖК «Томилино-парк», и эта пробка стоит плотно до поста на Жуковский. Дальше движение хорошее, немного притормаживаем на мосту. Дальше движемся с разрешенной скоростью, если нет ремонта дороги», - уточнила домохозяйка Александра.

Больное место Новорязанки – старый мост через Москву-реку (Боровский или Заозерский мост), который также в ближайшие годы ждет реконструкция. «Если двигаться из области в Москву, пробки вас настигнут перед Заозерским мостом. Старый мост имеет существенное сужение, что становится причиной огромных заторов, особенно в дачный период», - поделился банковский работник Алексей, в течение долгого времени ездивший в Луховицы.

«Сейчас при съезде с моста через Москву-реку в сторону области в самых сложных местах отсутствует освещение. Фонари есть, а света нет», - отметила Татьяна из Ивановки.

В свою очередь, Лидия возмущена ограничениями скорости на мосту в 60 километров в час. «Это как раз ухудшило состоянии дороги. Верните 90 километров в час, как и было раньше! Лучше бы следили за дорожным полотном на этом мосту», - говорит автоледи.

Плати и «лети»: чего ждать от новой кольцевой автодороги ЦКАД в Подмосковье>>

Наглые «обочечники» и лихие самосвалы

сообщество «Новорязанское шоссе М5» в соцсети ВКонтакте, автор Мери Дмитриева

Камеры фотовидеофиксации нарушений на Новорязанке стали активно появляться с 2014 года, вспоминает Алексей. «В том году я получил огромное количество «писем счастья». Сейчас складывается впечатление, что камеры уже везде», - поделился он.

В конце лета нервы водителей Новорязанки потрепали камеры, которые устанавливали в зоне действия временных знаков. «Не одна сотня водителей получила штрафы за превышение скорости от камеры, которую было практически невозможно заметить и вовремя среагировать на нее», - рассказывает автолюбитель Дмитрий.

«Все лето стояла тренога у ЛУКойла. Наша семья получила четыре штрафа на общую сумму 8 тысяч рублей. Я писала обжалование, ответили, что камера стояла законно», - поделилась телеведущая Олеся.

Водители уверены, что переизбыток камер – одна из причин пробок.

«Нужно убрать огромное количество камер контроля, они только затормаживают движение. Есть очень много странных автомобилистов, которые, как видят камеры, прямо на трассе вступают в ступор», - отмечает 29-летний предприниматель Игорь.

Сама культура вождения на Новорязанке, по мнению автомобилистов, оставляет желать лучшего. «Аварии чаще всего происходят из-за неуважения водителей друг к другу. Я вот принципиально не пропускаю обочечников! Никакого уважения и от водителей грузовиков – они носятся в крайних левых полосах», - рассказывает медик из Ивановки Татьяна.

Бывают на Новорязанке и курьезные ДТП. Минувшей осенью, например, Новорязанка попала в новости из-за аварии, когда у самосвала откинулся кузов и водитель врезался в наземный пешеходный переход.

«Самый аварийный участок на трассе, на мой взгляд – от поста ДПС, где объездная дорога вокруг Коломны переходит в Новорязанку, до Луховиц. Именно на этом участке я однажды потерял время в многочасовой пробке из-за серьезного ДТП, в котором пострадавшие машины даже снесли ограждение, разделяющее потоки. В этом же месте горел бензовоз, там же и автобус на зимней дороге вылетел на обочину», – рассказал автолюбитель Алексей.

Необычные дома Подмосковья: дом-слон в Раменском районе>>

Вкусные пончики и дом-слон

Главная достопримечательность Новорязанского шоссе – это, конечно, дом-слон в Островцах. Это жилой дом, выстроенный в виде слона – с хоботом, ушами, в красивой красной «попонке». Местные говорят, что необычный дом возвела строительная компания, чтобы рекламировать свои возможности.

«Можно взгляд отвести от дороги, отвлечься немного», - заметила домохозяйка-автолюбитель Александра. Врач Татьяна указала на другую достопримечательность шоссе – храм в Михайловской слободе.

Работник банка Алексей считает, что главная жемчужина Новорязанки – старинный город Коломна. «Если проехать чуть дальше от Луховиц в сторону Рязани — там уже село Константиново, родина Сергея Есенина. Природа вдоль Новорязанки тоже очень живописна. Например, долина Оки рядом с деревней Фруктовая – с горы открывается потрясающий вид на реку и окрестности», – поделился автолюбитель.

А вот качеством питания на Новорязанском шоссе водители не очень довольны, перекусывать им приходится в сетевых кафе быстрого питания, а еще выручают пончики.

«На дороге нет достойных мест, где бы можно было спокойно припарковать автомобиль и покушать. Должны же быть места, где чисто, комфортно и качественная еда», – говорит Лидия.

«У меня любимые места для перекуса на шоссе – сеть пончиковых. По дороге в Луховицы они встречаются раз пять», – поделился Алексей.