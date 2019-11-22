РИАМО - 22 ноя. Полицейские ищут преступника, который украл дорогостоящий автомобиль у мужчины в Одинцовском округе, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«21 ноября в 12:00 в дежурную часть обратился мужчина 1988 года рождения с заявлением о том, что от дома заявителя в Одинцовском округе неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2015 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Причиненный автовладельцу ущерб оценивается в сумму более 1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.