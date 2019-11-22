РИАМО - 22 ноя. В ближайшие дни в Подмосковье и Москве будет холодно, температура ночью может опускаться до минус 15 градусов, однако в последние дни осени в регионе потеплеет, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на пятницу на ВДНХ температура воздуха составила минус 10,7 градуса, на ТСХА – минус 10,2 градуса.

«Эта же тенденция сохранилась и на большей части Московской области: в ночь на 22 ноября в районе Черустей было минус 15,4 градуса, а предыдущей ночью - минус 12,7 градуса», — говорится в сообщении.

В ближайшие две ночи в Московском регионе тоже будет холодно. Минимальная температура в столице составит минус 10-12 градусов, в Подмосковье – до минус 15 градусов. И только в последние пять дней осени температура начнет повышаться.