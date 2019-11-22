РИАМО - 22 ноя. В подмосковном Одинцовском городском округе возбудили уголовное дело по факту уклонения руководства акционерного общества от уплаты налогов в размере свыше 580 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ.

«Предварительно установлено, что с января 2015 по декабрь 2016 года руководство предприятия в нарушение налогового законодательства Российской Федерации умышлено приобщило к документам бухгалтерского учета организации фиктивные финансово-хозяйственные документы, в том числе счета-фактуры с фиктивными юридическими лицами, которые якобы осуществили работы по проведению испытаний изделий электронной техники», - говорится в сообщении.

Таким образом руководство фирмы путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 580 миллионов рублей.

По факту произошедшего назначена налоговая судебная экспертиза. С целью возмещения ущерба, причиненного федеральному бюджету, следствие наложит арест на имущество юридического лица, а также генерального директора общества. Расследование уголовного дела продолжается.