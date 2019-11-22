РИАМО - 22 ноя. Для жителей и гостей столицы морозы кажутся более сильными, чем на самом деле, из-за повышенной влажности, средняя температура сейчас в городе ниже климатической нормы почти на 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

На погоду в Московском регионе влияет арктический антициклон. Сохраняется очень высокое атмосферное давление. Фон температуры удерживается ниже нормы почти на 5 градусов.

«Днем ярко светит солнце, и кажется, что вот-вот потеплеет. Но и днем мороз «щиплет нос». А происходит это из-за высокой влажности воздуха. Это в зимнее время, когда арктические моря покрыты льдом, влажность воздуха в подобных антициклонах мала», — говорится в сообщении.

Воздух в город приходит очень влажный. Это сказывается на эффективной температуре: при морозе минус 10 градусов и влажности воздуха 80-90%, как было утром в пятницу, казалось, что на улице не декабрьский, а январский мороз.