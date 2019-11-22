РИАМО - 22 ноя. В подмосковной Ивантеевке расследуют убийство молодой женщины, ее тело обнаружили в одной из квартир города, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Днем 18 ноября в квартире на Хлебозаводской улице обнаружили труп женщины 1998 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области знакомый погибшей», - сказал собеседник агентства.

Преступление было совершено в ссоре, вспыхнувшей на почве ревности. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.