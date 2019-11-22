РИАМО - 22 ноя. Ссора двух влюбленных в одном из общежитий Истры закончилась поножовщиной, в результате пострадал мужчина, ему оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне утром в деревне Кострово из комнаты общежития на Сиреневой улице бригада скорой помощи забрала в больницу мужчину 1972 года рождения. У пострадавшего зафиксировали проникающее ножевое ранение брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в полицию сожительница потерпевшего. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая в совершении преступления задержана.