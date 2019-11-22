РИАМО - 22 ноя. В скором времени будет полностью завершена программа интеграции Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных направлений железных дорог, работы по созданию комфортных пересадок закончат до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«К настоящему времени у нас осталось одно радиальное направление, на котором ведется строительство дополнительной пересадочной на МЦК станции – это платформа НАТИ. Эта станция, возводимая на Октябрьской железной дороге, будет готова до конца года», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в столице уже завершили работы по интеграции МЦК с семью радиальными направлениями железных дорог

«На каждой из этих станций появились дополнительные пешеходные переходы, навесы, пассажирские терминалы, то есть, обеспечены максимально удобные условия для перехода с одной линии на другую», – напомнил Хуснуллин.

Правительство Москвы совместно с ОАО «РЖД» реализует программу по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги с 2016 года. После окончания работ в текущем году программа будет полностью завершена.

Уже запущены первые Московские центральные диаметры — МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск. Запуск состоялся с участием президента России Владимира Путина. В церемонии также приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

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