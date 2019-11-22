РИАМО – 22 ноя. Московский коксогазовый завод, расположенный в подмосковном Видном, ввел в эксплуатацию обновленный аэротенк биохимической установки, это важный экологический объект для очистки заводских сточных вод, говорится в сообщении пресс-службы АО «Москокс».

«Москокс» был одним из первых коксохимических предприятий, внедривших технологию биохимической очистки промышленных стоков. Она заключается в том, что в большие емкости – аэротенки – помещаются микроорганизмы, которые разрушают остающиеся в воде продукты коксохимпроизводства», - отмечается в материале.

После биохимической установки вода вновь может использоваться в технологических процессах, не нанося вреда ни производству, ни окружающей среде.

Ранее на заводе усовершенствовали систему заводской водоочистки, построили новую канализационную насосную станцию, благодаря чему полностью прекращен сброс ливневых вод предприятия в реку – вся вода очищается и вновь используется в производственном процессе.

Модернизация затронула и биохимическую установку. В ходе капитального ремонта обновили один из трех аэротенков агрегата. Подрядчики заново смонтировали днище и стенки резервуара, установили 56 аэраторов, насыщающих емкость кислородом, в котором нуждаются микроорганизмы. Затраты на эти работы составили около 50 миллионов рублей.

«Капитальный ремонт аэротенка позволит обеспечивать более эффективную очистку сточных вод», – отметила начальник отдела охраны окружающей среды АО «Москокс» Татьяна Плотникова.