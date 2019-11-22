РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Новая производственная линия открылась на базе технопарка «Лидер» в Люберцах, она будет выпускать до 750 аппаратов для УЗИ в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Запуск новой линии ультразвуковых аппаратов высокого класса Logiq P9 состоялся на действующей в Московской области производственной площадке GE Healthсare. Новая линия будет выпускать до 750 аппаратов в год для УЗИ. Производственные мощности новой линии позволяют обеспечить до 60% потребностей всех федеральных округов Российской Федерации в оборудовании данного класса в годовом эквиваленте», - говорится в сообщении.

Сама площадка GE Healthсare была открыта на базе технопарка «Лидер» в городском округе Люберцы в 2017 году.

Аппарат Logiq P9 – это полностью цифровая система, позволяющая врачам быстро и просто проводить обследования пациентов в условиях большого потока. При этом сохраняется высокое качество визуализации и точность диагностических результатов. По своим функциональным и техническим характеристикам аппарат полностью отвечает запросам одного из самых востребованных сегментов рынка.

Система оснащена специализированным программным обеспечением для проведения диагностики и мониторинга пациентов с онкологическими заболеваниями. Применение высокочувствительной компрессионной эластографии позволяет врачам получить дополнительную информацию для выявления и локализации злокачественных образований.

Система Logiq P9 предназначена для широкого круга медучреждений: от поликлиник до кабинетов ультразвуковой диагностики в больницах.

«Повышение качества медицинского обслуживания – одно из важнейших направлений развития современной медицины, и подмосковные производители готовы предоставить рынку инструменты для решения этих задач в виде новых технологий, оборудования, программных решений. Мы рады, что в области активно развиваются высокотехнологичные компании, работающие в этом направлении», – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что объем инвестиции в новый проект GE Healthсare составили более 30 миллионов рублей. Всего в производственные процессы GE Healthcare и ее российского партнера по локализации высокотехнологичного медицинского оборудования вовлечены 175 человек.