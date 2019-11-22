РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В нынешнем году в подмосковном Подольске 10 молодых семей получили свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий, все они уже переехали в новые квартиры, выплаты составили более 40 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В 2019 году свидетельства на получение социальной выплаты получили 10 молодых семей, все они реализовали их и уже переехали в свои новые квартиры. Максимальная сумма свидетельства составила более 2,3 миллиона рублей, минимальная – около 1,2 миллиона рублей. Объем произведенных выплат в 2019 году бюджетов трех уровней составил около 15 миллионов рублей, а общий объем выплат вместе со средствами самих семей – более 40 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В Подольске подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» действует с 2007 года. За этот период 144 молодые семьи улучшили свои жилищные условия, реализовав свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или для создания объекта индивидуального жилищного строительства. Общий объем финансирования из федерального, областного и местного бюджетов составил более 132,3 миллионов рублей.

«Уже сформирован список участников программы на получение жилищных субсидий в следующем 2020 году – в нем еще 10 семей. Нам хотелось бы, чтобы в перспективе таких семей становилось все больше», – сказал глава горокруга Подольск Николай Пестов.

По условиям участия в программе для улучшения жилищных условий общая площадь приобретенных жилых помещений должна быть выше учетной нормы на человека в том муниципальном образовании, где приобретается жилье, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, а проживать они должны в Московской области. Воспользоваться полученным сертификатом необходимо в течение семи месяцев. Муниципальная программа городского округа Подольск «Жилище» рассчитана до 2024 года.