РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. В поликлиники больницы №1 подмосковного Красногорска поступила новая вакцина от гриппа с дополнительным штаммом против вируса, говорится в сообщении пресс-службы лечебного заведения.

Теперь взрослое население может привиться от гриппа вакциной «Ультрикс квадри». Также пациентам доступны «Совигрипп» и «Гриппол плюс».

«Вакцины от гриппа выпускаются с учетом ожидаемого штамма вируса. «Совигрипп», «Гриппол плюс» и «Ультрикс квадри» – это вакцины последнего поколения, содержащие актуальные штаммы вируса гриппа. В «Совигриппе» и «Грипполе плюс» штаммы против вируса гриппа типов А и В, а в «Ультрикс квадри» добавлен дополнительный штамм против вируса гриппа типа B», – пояснила заместитель главного врача по эпидемиологии Красногорской горбольницы №1 Зинаида Труш.

Привиться от гриппа можно во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях Красногорской горбольницы №1. В Красногорске вакцинацию от гриппа можно пройти в поликлинике на улице Карбышева, дом №4, а также в филиале «Октябрьская», расположенном на улице Октябрьская, дом №17. Кроме того, вакцина есть в Новоникольской и Марьинской амбулаториях, в Петрово-Дальневской поликлинике, в фельдшерско-акушерских пунктах «Истра», «Светлые горы», «Ильинское-Усово».