РИАМО – 22 ноя. Страховой Дом ВСК в четвертый раз присоединился к ежегодной распродаже «Черная пятница» и предлагает клиентам приобрести страховые продукты компании со скидками до 70%, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Традиционно акция продлится с 22 по 29 ноября 2019 года включительно и в этом году будет распространяться на страховые продукты, доступные для приобретения в интернет-магазине и мобильном приложении «ВСК страхование», за исключением ОСАГО и ряда специфичных страховых продуктов, а также пролонгации действующих договоров страхования ВСК», — говорится в сообщении.

Специальные условия в виде скидки в размере 29% действуют на страховые продукты каско, скидку 50% смогут получить участники акции, приобретающие страховку для путешествий за границу. Страховые продукты, дающие защиту от несчастного случая, будут доступны с дисконтом 30%. На линейку программ по страхованию имущества предоставляется скидка 70%, за исключением продукта «Домашний помощник». А страхование от критических и онкологических заболеваний можно будет приобрести с выгодой в 30%.

Скидка предоставляется по промокоду friday19 при условии его регистрации в интернет-магазине https://shop.vsk.ru/ или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке: https://blackfriday.vsk.ru/.