РИАМО - 22 ноя. Жителей всех аварийных домов в подмосковном городском округе Серпухов переселят в новое жилье до 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«На данный момент в городском округе 41 аварийный многоквартирный дом, из них 28 уже расселили», - уточняется в материале.

В этом году на условиях соцнайма квартиры получили уже 20 семей, которые ранее проживали в домах на улицах Весенней, Химиков, Дальней, Лесной, Фрунзе, Возрождения, Береговой и Ворошилова.

Также в рамках реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» новые квадратные метры получат жители еще шести домов, расположенных на улицах Весенней, Володарского, Дальней, Химиков, Береговой и улице 1905 года.

«В настоящее время проведена оценка жилых помещений, подписано 22 соглашения о выплате выкупной стоимости, зарегистрировано 13 соглашений, сдано на регистрацию девять соглашений. В отношении пяти собственников для реализации их жилищных прав объявлены аукционы на приобретение благоустроенных квартир», - добавляется в сообщении.

В адресную программу Подмосковья также вошли многоквартирные дома, расположенные в городе Серпухове на улицах Театральной и Фрунзе. Жильцов расселят уже в этом году. В доме 26/21 по Театральной улице необходимо расселить 44 человека из 32 жилых помещений, в доме 4 по улице Фрунзе - семь человек из пяти помещений.