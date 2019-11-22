РИАМО - 22 ноя. На Манежной площади в центре столицы начали монтаж и украшение главной елки фестиваля «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Главная елка фестиваля приехала на Манежную площадь из лесничества Тверской области. Ее высота составляет 20 метров. Символ Нового года украсят в классическом рождественском стиле – в красно-золотых тонах», – говорится в сообщении.

Для оформления праздничного дерева используют 3 километра световых гирлянд и 3,5 тысячи различных елочных игрушек. Венчать конструкцию будет световой шатер диаметром 50 метров и сияющая «Вифлеемская звезда».

Мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который стартует 13 декабря, проведут на 40 городских площадках.