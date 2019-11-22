РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Свыше 900 задач по уборке дворов и проверке состояния детских площадок поставили коммунальщикам жители подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В городском округе Красногорск активно внедряют новое приложение «Проверки Подмосковья». Муниципальный центр управления регионом (ЦУР) на основе обращений жителей формирует «задания» и наносит их на интерактивную карту. Каждый сотрудник коммунальной службы видит свою задачу, выполняет ее и загружает в систему фото «до» и «после». Уже оцифрованы все дворы городского округа.

«Сейчас (22 ноября - ред.) в работе 906 задач по уборке дворов и пешеходных дорожек от мусора, а также по проверке состояния детских площадок. С наступлением снегопадов к текущим задачам добавится традиционная тема уборки снега», – говорится в сообщении.

В новом приложении есть функция контроля и возможность проверить качество работы по каждой жалобе. Жителям установка дополнительных программ не требуется.