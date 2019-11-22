РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска юристы управляющей организации МУП «СЕЗ» совместно с судебными приставами обходят квартиры должников по оплате коммунальных услуг, в квартирах с большой задолженностью арестовывают имущество, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Юристы управляющей организации МУП «СЕЗ» совместно с судебными приставами проводят разъяснительную работу с должниками по оплате коммунальных услуг. Очередной рейд прошел в многоквартирных домах, расположенных в юго-западной части Климовска (Гривно).

«Люди проживают в жилых помещениях многоквартирных домов, пользуются всеми благами цивилизации, а платить за услуги не хотят. С этими взрослыми, но не обязательными жителями проводятся разъяснительные беседы, которые приносит свои плоды: проживающие возвращают долги, одни сразу, другие заключают соглашение на рассрочку. К тем, у кого большая задолженность, а оплачивать ее они не спешат, применяется такая мера воздействия как арест имущества», – говорится в сообщении.

После рейда в октябре в кассу МУП «СЕЗ» двое должников погасили задолженность в сумме 800 тысяч рублей.