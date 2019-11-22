РИАМО - 22 ноя. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву медаль «За вклад в укрепление обороны РФ», передает корреспондент РИАМО.

Также Шойгу вручил Воробьеву почетный кубок за первое место за значительный вклад в развитие системы межведомственного взаимодействия по итогам совместной работы по итогам 5 лет среди субъектов РФ.

«В ходе работы с региональными властями успешно решаются социальные вопросы. Так, значительно снижена потребность в рабочих местах для членов семей военнослужащих, практически всем нуждающимся предоставлены мечта в дошкольных образовательных учреждениях», – сказал Шойгу.

В пятницу в Минобороны РФ состоялось заседании V Межведомственной научно-практической конференции на тему: «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

Всего министр обороны Шойгу вручил 11 медалей, в том числе главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой, уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой и главам ряда регионов.