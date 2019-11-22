РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Открытый Кубок городского округа Люберцы по чирлидингу и чир-спорту состоится 24 ноября во Дворце спорта «Триумф» в горокруге, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В соревнованиях примут участие порядка 700 спортсменов из девяти подмосковных городов – Красногорска, Королева, Чехова и других», – говорится в сообщении.

Некоторые участники турнира претендуют на получение спортивных разрядов согласно единой всероссийской спортивной классификации. Соревнования начнутся в 11:00 во Дворце спорта «Триумф» по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4. Вход свободный.

В городском округе Люберцы зарегистрировано более 1 тысячи чирлидеров, среди них призеры чемпионатов Московской области, Центрального федерального округа и всероссийских соревнований по чир-спорту.