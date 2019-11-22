РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 ноя. Порядка 100 новых рабочих мест появится в жилом комплексе «Мортонград Путилково» после ввода воспитательно-образовательного комплекса (ВОК) из школы и детского сада, сообщил директор ВОКа Владимир Кротков.

Группа компаний «ПИК» завершает строительство воспитательно-образовательного комплекса из школы и детского сада на улице 70-летия Победы в жилом комплексе «Мортонград Путилково». Ход строительства в пятницу проинспектировали замглавы администрации муниципалитета по социальной сфере Игорь Тельбухов и начальник управления образования администрации Наталья Тимошина.

«Комплекс будем запускать поэтапно. Когда мы запустим его полностью, будет создано более 100 рабочих мест. Мы сейчас занимаемся подбором персонала, и делаем ставку на местных жителей. Для многих удобно трудоустройство неподалеку от дома», – сказал Кротков.

Детский сад рассчитан на 150 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Будет сформировано 6 групп. В школе смогут обучаться 1 100 ребят с 1 по 11 классы.

«Это уникальный комплекс, которому нет аналогов в Путилкове. Он позволит выстроить образовательно-воспитательный процесс в единой линии в цикле 15 лет – с детсада до выпускного класса», – отметил Кротков.

Он добавил, что общая территория комплекса – более 7 гектаров. Территория зонирована. Здесь обустроено полноразмерное футбольное поле с качественным покрытием, установлены тренажеры для воркаута.

«Это позволит заниматься не только детишкам. Мы продумаем, как сделать, чтобы спорт был доступен и для жителей», – добавил директор ВОКа.

Начальник управления образования Наталья Тимошина отметила позитивные изменения в сравнении с итогами предыдущего осмотра здания месяц назад. Основные недоделки устранены. Однако, остались вопросы по качеству установки дверей и ряд других недочетов.

«Мы надеемся, что до Нового года строительные недоделки в полном объеме будут устранены, и мы получим долгожданную красивую школу и детский сад для наших жителей», – сказала Тимошина.