РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Жители подмосковных Люберец могут оценить работу управляющих организаций городского округа с помощью голосования, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области предлагает жителям Люберец оценить деятельность своей управляющей организации. В анкете для голосования предлагается дать оценку чистоте в подъездах, взаимодействию управляющей организации с собственниками и советом многоквартирного дома, текущим ремонтом в многоквартирном доме», – говорится в сообщении.

Жители могут охарактеризовать качество предоставляемых услуг – отопления, электричества, водоснабжения. Отметки выставляются по 10-балльной шкале.

«Заполнить анкету для голосования можно на сайте ассоциации: upravdommo.ru/rating», – отмечается в сообщении.

Полученные данные будут учитываться в составлении рейтинга УК.