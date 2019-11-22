РИАМО – 22 ноя. Специалисты Института развития интернета (ИРИ) отметили целый ряд профессий, которые наиболее подвержены риску исчезновения из-за появления новых технологий, сообщает RT.

В первую очередь эксперты указывают на профессии, в которых не требуется развитое воображение и творческий подход, к примеру, водитель такси, продавец и грузчик. Также специалисты считают, что на данных работах не часто приходится принимать сложные решения.

«Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий — механические», – говорится в сообщении.

Похожее исследование представили в РАНХиГС. В нем указывались сферы, которые в ближайшие 10 лет будут наиболее подвержены автоматизации, а работающим в них людям потребуется повышение или изменение квалификации, переобучение или уход с рынка труда.

По мнению специалистов академии, автоматизация сильнее отразится на гостиничном и ресторанном деле, где доля работников, подверженных риску в связи с автоматизацией, составляет 73%. При этом в наименьшей степени это коснется образования. Здесь доля подверженных риску из-за автоматизации работников составляет всего 27%.