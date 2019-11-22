РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров в пятницу вручил награду председателю совета депутатов города, секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Андрею Гореликову.

«Сегодня (22 ноября – ред.) из рук главы городского округа Мытищи Виктора Азарова получил высокую награду. За заслуги в социально-экономическом развитии Московской области, в деятельности, направленной на улучшение условий жизни населения, за укрепление законности я получил знак «За заслуги перед Московской областью III степени», – написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Награждение председателя совета депутатов городского округа Мытищи Андрея Гореликова состоялось в рамках оперативного совещания главы городского округа.