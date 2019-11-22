РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Котельная загорелась в микрорайоне Зеленовский подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В пятницу в 11:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строениие по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Ивановская, 7А. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

На тушение пожара направили три единицы техники и 11 человек.