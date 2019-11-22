РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Сергей Данилов в ходе личного приема граждан в Подольске дал поручение провести повторную экспертизу по уголовному делу, возбужденному по факту ненадлежащего оказания работниками частного медцентра помощи мужчине, после чего он скончался, сообщается в группе «ГСУ СК России по Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

В следственном отделе по городу Подольску исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Сергей Данилов провел личный прием граждан. В нем приняли участие руководитель следственного отдела, сотрудники контрольно-следственного управления и отдела по приему граждан и документационному обеспечению ГСУ СК России по Московской области.

«Всего Данилов принял восемь граждан, в том числе по вопросам расследования уголовных дел и доследственных проверок, находящихся в производстве следственных отделов по городам Подольск, Щелково, Люберцы и Домодедово. Так, в ходе личного приема принята потерпевшая по уголовному делу, возбужденному по факту ненадлежащего оказания работниками частного медицинского центра медпомощи супругу заявительницы, повлекшего его смерть. В ходе личного приема заявителю даны разъяснения, дано поручение руководителю следственного отдела о проведении повторной экспертизы», – говорится в сообщении.

Кроме этого, принят ряд заявителей с вопросами, не относящимися к компетенции СК России. Всем гражданам даны разъяснения, куда и в каком порядке им следует обратиться. По принятым обращениям даны поручения о направлении их должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в них вопросов.

По итогам приема Данилова даны поручения и указания, организовано рассмотрение принятых обращений.