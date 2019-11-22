РИАМО - 22 ноя. Общая протяженность пяти маршрутов Московских центральных диаметров к 2024 году составит 375 километров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект МЦД – настоящий транспортный прорыв для Москвы и Подмосковья. При строительстве диаметральных железнодорожных маршрутов планируется реконструировать участки действующих путей и построить новые, дополнительные. По нашим планам, в 2024 году суммарная протяженность путей МЦД составит около 375 километров», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Также планируется реконструировать и благоустроить 182 остановочных пункта. Кроме того, будут проложены дополнительные пути на Савеловском, Курском, Рижском и Киевском направлениях, реконструировать участок Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская, а также построить железнодорожную линию до застройки в Рублево-Архангельское и соединительную ветку между Киевским и Смоленским направлениями.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся накануне с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 – 80 километров. На двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

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