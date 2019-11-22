РИАМО - 22 ноя. В день запуска, 21 ноября, МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск перевезли более 500 тысяч пассажиров, пассажиропоток на направлениях вырос на 8%, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«Более 224 тысяч человек проехали по маршруту МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и более 277 тысяч человек по маршруту МЦД-2 «Курско-Рижский». По сравнению с показателями предыдущего четверга пассажиропоток вырос на 8%. Это более 40 тысяч человек прироста за сутки – огромный показатель для первого дня работы МЦД», - говорится в сообщении.

На маршрутах МЦД появилось более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки. Поезда Московских центральных диаметров курсируют с 05:30 до 01:00 без дневных окон.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся накануне с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 — 80 километров. На двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в сутки. Запуск МЦД-1 и МЦД-2 сделает общественный транспорт доступнее для более 4 миллионов жителей Московской области и столицы.

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